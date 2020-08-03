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Ишимские врачи-урологи проводят операции с помощью лазера

Общество, 14:36 03 августа 2020

пресс-служба областной больницы № 4 | Фото: пресс-служба областной больницы № 4

26 операций с применением лазера провели врачи-урологи областной больницы № 4 Ишима с мая по июль. Это уретеролитотрипсия, абляция опухоли мочеточника, цистолитотрипсия. Все операции прошли успешно, послеоперационных осложнений у пациентов не возникло, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Операции проводятся с помощью лазерного литотриптора, который поступил в помощь врачам-урологам больницы в апреле. Аппарат российского производства позволяет максимально эффективно дробить камни любого типа, плотности и размера в почках, мочевом пузыре и мочеточнике. Кроме того, система позволяет проводить рассечение мягких тканей, коагуляцию, удаление опухолей.

"Лазерное дробление камней - самая щадящая процедура изо всех, разрушающих камни. Лазер дробит камень практически в пыль, то есть осколков не остается. Пыль выводится естественным путем вместе с мочой, тем самым исключается образование новых камней. Для пациента операция безболезненная, не оставляет рубцов", - рассказал заведующий отделением урологии Олег Кирилов.

Одним из последних пациентов ишимских урологов стал 59-летний житель Викуловского района. Он длительное время страдает мочекаменной болезнью, в последнее время состояние здоровья ухудшилось. По направлению пациент поступил в отделение урологии областной больницы № 4. Врачи провели ему лазерную контактную цистолитотрипсию, за полчаса удалили полуторасантиметровый камень из мочевого пузыря.

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# лазер , областная больница №4 , урология

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