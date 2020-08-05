Более полутора тысяч заявок поступило на конкурс "Атом рядом"

| Фото: Пресс-офис конкурса «АТОМ РЯДОМ» | Фото: Пресс-офис конкурса «АТОМ РЯДОМ»

Более 1 тыс. 500 заявок поступило на конкурсе "Атом рядом" за три недели, сообщают организаторы. Самыми активными оказались жители Краснодарского края, Москвы, Калужской, Оренбургской и Кемеровской областей.

Многие конкурсанты решили рассказать о создании новых атомных объектов. Например, в Северске Томской области уже несколько лет идет крупнейшая стройка страны за Уралом. Для реализации масштабного проекта "Прорыв" здесь строится опытно-демонстрационный энергетический комплекс, который станет мировым образцом атомной энергетики нового типа.

Жители Татарстана рассказали о Татарской АЭС, которую начали строить в 80-х годах прошлого века, но в 90-х строительство остановили из-за экономического кризиса. Сегодня есть планы возобновить проект. Для жителей близлежащих городов строительство АЭС гарантирует новые рабочие места, для предприятий — доступную энергию.

"Отцы-основатели нашей атомной отрасли написали первую, военную часть атомной "Войны и мира". Мы же все сейчас пишем ее вторую, мирную часть. И, скажу честно, мы гордимся всеми нашими достижениями, потому что без тех первых исследований сегодня были бы невозможны многие современные мирные технологии. Все эти достижения, безусловно, заслуживают внимание наших участников", — отметил советник генерального директора Госкорпорации "Росатом" Владимир Асмолов.

Проект проходит при поддержке Госкорпорации "Росатом" и посвящен 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности. 85 регионов страны отправят свои делегации в 25 атомных городов, где пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею атомной промышленности.

Узнать о ходе конкурса, его участниках и интересных фактах из истории атомной промышленности можно в социальных сетях конкурса Facebook, ВКонтакте и Instagram.