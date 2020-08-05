Шесть лесных пожаров зафиксировали в Тюменской области за сутки

| Фото: rosleshoz.gov.ru (архив) | Фото: rosleshoz.gov.ru (архив)

Шесть лесных пожаров возникло в Тюменской области в минувшие сутки. Один из них ликвидирован в Ишимском лесничестве — площадь составила 9,5 га, сообщает региональный пункт диспетчерского управления Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Действующими остаются пять лесных пожаров на площади 18 га в Уватском лесничестве. С пламенем борются 64 человека. Применяются вертолеты МИ-8Т, МИ-8МТВ.

Всего с начала 2020 года на территории Тюменской области произошло 182 лесных пожара. 5 августа в Ишимской авиазоне прогнозируется высокая степень пожарной опасности, в Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах — средняя степень пожарной опасности.

6 августа в Тобольской и Тюменской авиазонах ожидается малая степень пожарной опасности, средняя степень пожарной опасности — в Уватской авиазоне, высокая степень пожарной опасности — в Ишимской авиазоне. 7 августа прогнозируется средняя степень пожарной опасности в Уватской и Тюменской авиазонах, малая степень пожарной опасности — в Тобольской авиазоне, высокая степень пожарной опасности — в Ишимской авиазоне.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Под запретом — посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой травы, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений виновных привлекут к уголовной ответственности.

В случае обнаружения природного пожара необходимо сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру — 112.