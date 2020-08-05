ВТБ нарастил продажи ипотеки на треть

По итогам семи месяцев 2020 г. ВТБ увеличил общий объем выдачи кредитов для физлиц на 6% – до 882 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всех выросла ипотека – на треть. С начала года ВТБ выдал 185,5 тыс. жилищных кредитов на 465 млрд рублей. При этом продажи июля уже вплотную приблизились к значениям до уровня пандемии.

В июле ВТБ продолжил демонстрировать ежемесячный прирост ипотечных продаж. В апреле выдачи жилищных кредитов составили 68 млрд рублей, в мае – 62 млрд, в июне – 76,2 млрд, а в июле уже почти 78 млрд. Таким образом, банк вплотную приблизился к значениям марта нынешнего года (84 млрд рублей), который стал рекордным для ВТБ за всю историю. При этом в 2020 г. ВТБ каждый месяц показывает прирост объема выдач относительно результатов прошлого года. Исключением не стал даже апрель.

Одним из ключевых факторов роста продолжает оставаться "Ипотека с господдержкой", с момента запуска которой ВТБ провел свыше 22 тыс. сделок на более чем 63 млрд рублей. Средняя доля ипотеки под 6,5% в общих выдачах составляет 27%. За счет реализации госпрограммы растет и доля новостроек – во 2 квартале она увеличилась до 47%.

"Ипотека восстановилась быстрее других сегментов розничного кредитования. Основную роль в этом сыграли два фактора. Во-первых, государственная программа со ставкой 6,5%, которая поддержала и заемщиков, и застройщиков. Условия оказались доступны значительному числу россиян, и мы надеемся, что действие программы будет продлено. Во-вторых, это снижение ставок, которое позволило многим заемщикам переоформить действующие кредиты в других банках на более выгодных условиях. В ВТБ рефинансирование занимает сегодня порядка 30% от общего объема ипотечных выдач, в несколько раз превышая результаты прошлого года. Мы уверены, что после снижения ставок в рамках нашей линейки рост продаж продолжится, и результат марта в этом году будет перекрыт", – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Общий объем портфеля розничных кредитов ВТБ по итогам июля достиг 3,49 трлн рублей, что на 6,3% выше показателя на начало года. Портфель ипотечных кредитов вырос на 9,4% (до 1,84 трлн), кредитов наличными – на 4,4% (до 1,42 трлн), портфель автокредитов находится на уровне 0,1 трлн рублей.