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Более четырех тысяч тюменских студентов заняты в программе летнего трудоустройства

Общество, 14:57 07 августа 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более 4 тыс. 300 тюменских студентов было трудоустроены этим летом, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В апреле 2020 года Министерство науки и высшего образования запустило программу временного трудоустройства студентов. В период пандемии студенты могли работать по договорам оказания услуг как в университете, так и в городских организациях.

Тюменский госуниверситет стал региональным оператором реализации программы. К программе были подключены Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский государственный институт культуры, Тюменский индустриальный университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, структурные подразделения и институты ТюмГУ с филиалами в Тобольске и Ишиме.

По программе работали студенты-очники бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. Граждане Узбекистана, Казахстана, Украины, Монголии, Колумбии, Вьетнама, Таджикистана, Египта также получили столь необходимую в период пандемии работу. Всего на сайте программы занятости было представлено свыше 100 вакансий.

Сейчас можно подать заявку на участие в программе "Сириус: лето" и на конкурс по трудоустройству на позиции младшего научного сотрудника или инженера-исследователя в одной из научных лабораторий ТюмГУ.

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# работа , студенты

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