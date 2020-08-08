  • 8 августа 20208.08.2020суббота
  • В Тюмени 24..26 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская организация "Тепло души детям-сиротам" стала межрегиональной

Общество, 17:45 08 августа 2020

«Тепло души детям-сиротам» во ВКонтакте | Фото: «Тепло души детям-сиротам» во ВКонтакте

Тюменская региональная общественная организация "Тепло души детям-сиротам" изменила статус и стала межрегиональной. К реализации совместных проектов подключились Свердловская и Курганская области, сообщает региональный департамент социального развития.

В Тюменской области планируется реализация проектов "Видео-мастера" и "Авто-мастера". Оба проекта придут из Курганской области.

В рамках проекта "Видео-мастера" группа интернет-блогеров в возрасте 10-14 лет будут создавать и публиковать в социальных сетях контент, направленный на формирование идей волонтерства и благотворительности, достижения побед и успехов в учебе, спорте.

Проект "Авто-мастера" представляет собой серию образовательных занятий, нацеленных на создание для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, условий для повышения интереса к профессиям, связанным с автомобилями, изучением основ автодела, электрооборудования и электрооснащения транспортных средств.

Оба проекта были поддержаны Фондом президентских грантов, и в связи с успешной их реализацией в Курганской области, было принято решение распространение опыта в Тюменской и Свердловской областях.

В свою очередь, в Курганской и Свердловской областях будет запущен проект по социализации и адаптации детей через освоение профессии гончара и керамиста, успешно реализуемый в регионе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# социально ориентированные некоммерческие организации

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 08.08.2020Тюменская организация "Тепло души детям-сиротам" стала межрегиональной
17:21 08.08.2020Названы самые дорогие породы кошек, которых можно купить в Тюмени
16:03 08.08.2020Викуловская молодежь может выиграть smart-часы в День физкультурника
15:41 08.08.2020Юные тоболяки приняли участие в "Пожарных стартах"