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Тюменцы могут пополнить игрушками "Коробку храбрости"

Общество, 19:09 08 августа 2020

bolshoyvopros.ru | Фото: bolshoyvopros.ru

"Коробка храбрости" от благотворительного фонда "Клуб добряков" установлена в ТЦ „Галерее Вояж“. Тюменцы могут оставить в ней пожертвования и игрушки для детей.

"Огромная „Коробка храбрости“ будет собирать игрушки весь август. Локация — вход со стороны улицы Мориса Тореза, рядом со стойкой администратора", — рассказали организаторы.

Фонд "Клуб добряков" появился в 2013 году. С тех пор они собрали сотни миллионов рублей, помогли вылечить детей и взрослых. Основатель Маша Субанта рассказала, что клуб вырос из профиля в Instagram и стал огромным сообществом неравнодушных в разных городах и странах. Сейчас больше 100 тысяч человек участвует в реализации проектов фонда, пишет Moi-portal.ru

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