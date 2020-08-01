Тюменский "Рубин" в спарринге обошел югорчан

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский клуб Высшей хоккейной лиги "Рубин" провел спарринг с представителями ханты-мансийской "Югры". Игра завершилась в пользу подопечных Михаила Звягина – 6:2, сообщает пресс-служба хоккейной дружины.

Шайбы у тюменцев забросили Семён Иванов, Вадим Хлопотов, Евгений Соловьёв, Михаил Сусликов, Артём Пылаев и Алексей Митрофанов. Победители результативно действовали в атаке, как в равных составах, так в большинстве и даже в меньшинстве, когда открыли счёт.

На тренировочную игру "Рубин" выставил следующий состав: Назаров (Анаркулов); Лютов – Бердюков, Мережко – Федотов, Фаст – Жульдиков, Цибин – Акишин, Ильин, Кунгурцев; Митрофанов – Попов – Давыдов, Кравченко – Хлопотов – Сусликов, Бабенко – Ячменёв – Соловьёв, Пылаев – Иванов – Брютов, Латышевич, Степанов.

"Рубин" продолжает подготовку к сезону.