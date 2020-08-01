  • 10 августа 202010.08.2020понедельник
  • USD73,6376
    EUR87,1722
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский "Рубин" в спарринге обошел югорчан

Спорт, 14:18 10 августа 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский клуб Высшей хоккейной лиги "Рубин" провел спарринг с представителями ханты-мансийской "Югры". Игра завершилась в пользу подопечных Михаила Звягина – 6:2, сообщает пресс-служба хоккейной дружины.

Шайбы у тюменцев забросили Семён Иванов, Вадим Хлопотов, Евгений Соловьёв, Михаил Сусликов, Артём Пылаев и Алексей Митрофанов. Победители результативно действовали в атаке, как в равных составах, так в большинстве и даже в меньшинстве, когда открыли счёт.

На тренировочную игру "Рубин" выставил следующий состав: Назаров (Анаркулов); Лютов – Бердюков, Мережко – Федотов, Фаст – Жульдиков, Цибин – Акишин, Ильин, Кунгурцев; Митрофанов – Попов – Давыдов, Кравченко – Хлопотов – Сусликов, Бабенко – Ячменёв – Соловьёв, Пылаев – Иванов – Брютов, Латышевич, Степанов.

"Рубин" продолжает подготовку к сезону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:18 10.08.2020Тюменский "Рубин" в спарринге обошел югорчан
12:58 10.08.2020МФК "Тюмень" обеспечил путевку в полуфинал Кубка России
14:53 08.08.2020Ко Дню физкультурника тюменцы посадили дубовую аллею
12:13 08.08.2020Тюменцы примут участие в фестивале плавания в холодной воде "Енисеюшка-2020"