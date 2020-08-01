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О достопримечательностях Тюменской области расскажет онлайн-сервис Russpass

Общество, 18:53 10 августа 2020

департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

Тюменская область присоединилась к онлайн-сервису для туристов Russpass. Агентство по туризму и продвижению региона заключило соглашение с Комитетом по туризму Москвы, сообщает региональный департамент потребительского рынка и туризма.

"Подписание соглашения стало еще одним шагом по созданию благоприятных условий для увеличения туристического потока в наш регион. Через некоторое время на портале появится информация об объектах региона, которые интересны российским туристам. Работа над формированием предложений уже ведется", – рассказала директор Агентства по туризму и продвижению Тюменской области Мария Трофимова.

На платформе уже есть список сервисов, услуг и достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Планируется, что вскоре список городов, предлагающих свои возможности в онлайн-формате, станет значительно больше.

Известно, что Тюменская область разместит информацию о горячих источниках, турах "Черное золото Сибири", "Путешествие по следам фильма "Тобол"", экскурсиях по Тюмени и Тобольску. Однако это только часть предложений, которые готовятся к появлению на платформе Russpass. Полный перечень станет известен позже.

Сейчас ознакомиться с предложениями туротрасли региона можно здесь.

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