  • 11 августа 202011.08.2020вторник
  • USD73,7750
    EUR86,8258
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Команда проекта "Кураж-Бамбей" сняла ролик о Тюмени

Общество, 18:05 11 августа 2020

портал "Тюмень - наш дом" (архив) | Фото: портал "Тюмень - наш дом" (архив)

Команда проекта "Кураж-Бамбей", которая озвучивала сериалы "Теория большого взрыва" и "Как я встретил вашу маму", сняла ролик в Тюмени.

Представители студии работают над проектом #ЭтоВсеРоссия, в рамках которого едут на автомобиле от Владивостока до Москвы и снимают ролики в каждом города, сообщает центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

В Тюмени команда проекта вместе с официальным голосом Денисом Колесниковым прогулялась по исторической части города и посетила центр развития медиа и кино "Медиаполис".

За 30 дней им предстоит преодолеть более 10 тыс. км по стране, заезжая в разные города на пути следования. Результатом путешествия станет сериал о жизни, отдыхе, работе и бизнесе в России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# блогеры , видеоролики , Медиаполис

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 11.08.2020Прием заявок от тюменских мастеров на фестиваль "Сибирь мастеровая" продлен
18:27 11.08.2020Викуловские активисты пригласили сельских ребят на профилактический квест
18:16 11.08.2020Ишимская цирковая студия стала обладателем Гран-при международного конкурса
18:05 11.08.2020Команда проекта "Кураж-Бамбей" сняла ролик о Тюмени