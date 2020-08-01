Команда проекта "Кураж-Бамбей" сняла ролик о Тюмени

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" (архив) | Фото: портал "Тюмень - наш дом" (архив)

Команда проекта "Кураж-Бамбей", которая озвучивала сериалы "Теория большого взрыва" и "Как я встретил вашу маму", сняла ролик в Тюмени.

Представители студии работают над проектом #ЭтоВсеРоссия, в рамках которого едут на автомобиле от Владивостока до Москвы и снимают ролики в каждом города, сообщает центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

В Тюмени команда проекта вместе с официальным голосом Денисом Колесниковым прогулялась по исторической части города и посетила центр развития медиа и кино "Медиаполис".

За 30 дней им предстоит преодолеть более 10 тыс. км по стране, заезжая в разные города на пути следования. Результатом путешествия станет сериал о жизни, отдыхе, работе и бизнесе в России.