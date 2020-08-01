В Тюмени опровергли сообщения о строительстве парка аттракционов в сквере Депутатов

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Информация о строительстве парка аттракционов в сквере Депутатов в Тюмени является недостоверной, сообщает администрация города.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что в администрацию города поступили предложения организовать в сквере Депутатов парк аттракционов и сделать платным вход на территорию.

"Вопрос о взимании платы за прогулки по скверу никогда не рассматривался. Сквер по-прежнему остается городским общественным пространством, доступным для всех жителей и гостей Тюмени", - говорится в сообщении.

Также в администрацию города не поступали официальные предложения о создании парка аттракционов в новом формате.

Все предложения по благоустройству общественных пространств предварительно обсуждают с жителями. Для этого используют электронные ресурсы "Я решаю!", "Твоя Тюмень", также проходят встречи на площадках "Точка кипения".