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В Тюмени опровергли сообщения о строительстве парка аттракционов в сквере Депутатов

Общество, 18:04 11 августа 2020

портал "Тюмень - наш дом"

Информация о строительстве парка аттракционов в сквере Депутатов в Тюмени является недостоверной, сообщает администрация города.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что в администрацию города поступили предложения организовать в сквере Депутатов парк аттракционов и сделать платным вход на территорию.

"Вопрос о взимании платы за прогулки по скверу никогда не рассматривался. Сквер по-прежнему остается городским общественным пространством, доступным для всех жителей и гостей Тюмени", - говорится в сообщении.

Также в администрацию города не поступали официальные предложения о создании парка аттракционов в новом формате.

Все предложения по благоустройству общественных пространств предварительно обсуждают с жителями. Для этого используют электронные ресурсы "Я решаю!", "Твоя Тюмень", также проходят встречи на площадках "Точка кипения".

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# сквер Депутатов

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