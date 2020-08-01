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Тюменка лишилась элитной квартиры в счет долга

Общество, 13:32 13 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две элитные квартиры в историческом центре Тюмени скрывала жительница областного центра, чтобы не платить материальный ущерб соседям. Недвижимость женщина переоформила на дочь, сообщает региональное управление федеральной службы судебных приставов.

Тюменка, увеличив свой участок в районе частного сектора, самовольно перекрыла сточную канаву. В результате талый снег и дожди подтопили разрушили фундамент соседнего дома. Суд обязал женщину выплатить соседям 2 млн рублей. Однако тюменка, узнав, что дело дошло до судебных приставов, решила избавиться от своего имущества, чтобы оно не попало под арест в счет погашения долга.

В суде сделки о дарении квартир дочери были признаны мнимыми и аннулированы. Одна из квартир должницы арестована в счет погашения долга.

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