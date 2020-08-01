Новый сезон в Тюменском драмтеатре начнется спектаклем "Восемь женщин"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение, Екатерина Христозова | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение, Екатерина Христозова

Новый 163-й театральный сезон "Возрождение" стартует в Тюменском драматическом театре 4 сентября. Его начнут спектаклем "Восемь женщин", сообщает театр.

Для сентябрьских спектаклей продумана специальная рассадка зрителей. Доступны одно, два или три места подряд, между ними останутся по одному свободному креслу для соблюдения дистанции между группами. Для приобретения четырех и более мест удобнее совершить бронирование по телефонам 40-98-23, 40-98-24 или в кассе.

19 августа в 20 начнется большая распродажа на спектакли с сентября по декабрь. Билеты со скидками можно приобрести на сайте или в кассах "Тюменского концертно-театрального объединения" до 23 августа включительно.