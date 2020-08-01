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Уватские учителя разработают концепцию выпускного бала для отличников

Общество, 14:01 22 августа 2020

www.uvatregion.ru

Концепцию выпускного бала для для выпускников, которые с отличием окончили одиннадцать классов и тех, кто принимал активное участие в интеллектуальной, спортивной и творческой жизни школы разработают и примут учителя Уватского района на Августовской конференции 27 августа.

По информации пресс-службы администрации муниципалитета, 150 руководителей и специалистов социальной сферы соберутся вместе, чтобы разработать несколько межведомственных проектов. Участников разделят на шесть групп. За пару часов каждой из них предстоит подготовить проект районного мероприятия, в частности Дня народного единства, Дня защиты детей, муниципальной ёлки. Одной из самых интересных, по мнению, педагогов, станет разработка общего выпускного бала для отличников. Каждый из проектов имеет шанс быть реализованным в 2021 году.

"Мы постараемся сделать встречу педагогов полезной с практической точки зрения. Кроме того, это хорошая возможность еще раз обсудить новые темы, наладить профессиональные связи. Что касается выпускного бала, то почему бы и не реализовать в Уватском районе идею, подобную "Алым парусам" в Петербурге", – сказала начальник управления по социальным вопросам администрации Уватского района Людмила Шехирева.

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