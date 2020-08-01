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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский инфекционист рекомендовала сделать прививки от гриппа и от COVID-19

Общество, 09:40 20 августа 2020

www.tobmed.ru

Жителям Тюменской области рекомендуется сделать прививки от гриппа и от коронавируса, заявила врач-инфекционист, заведующая клиническим отделением ФБУН "Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора Ксения Степанова.

Она отметила, что вакцинация от COVID-19 начнется в сентябре – октябре.

"Иммунизация усиливает, так называемый, коллективный иммунитет и препятствует распространению многих инфекционных заболеваний, защищая даже невакцинированных лиц", - сказала она.

Врач напомнила, что самое тяжелое осложнение гриппа – это пневмония, которая вызывается пневмококками. Поэтому Ксения Степанова рекомендует привиться и от гемофильной палочки, которая вызывает отиты, бронхиты, синуситы, гнойные гаймориты: "В идеале нужно сделать 4 вакцины, тогда весь эпидсезон граждане будут хорошо защищены, по крайней мере, от вышеперечисленных агентов, которые крайне губительно могут повлиять на организм человека".

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# вакцинация , грипп , коронавирус , Ксения Степанова

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