Воспитатель из Викулово поборется за звание "Педагог года"

Фото администрации Викуловского района Фото администрации Викуловского района

Воспитатель детсада "Дельфин" Татьяна Каргаполова представит Викуловский район на конкурсе "Педагог года Тюменской области - 2020".

По данным районного отдела образования, в 2019 году Татьяна Каргаполова стала победителем муниципального конкурса педагогического мастерства среди воспитателей. Ее стаж – более 26 лет. Воспитатель имеет первую квалификационную категорию и не раз становилась обладателем призовых грамот разного уровня.

Активно участвуют в конкурсах и воспитанники Татьяны Каргаполовой. Одно из недавних достижений – второе место в областном фестивале детских тематических проектов "Питание и здоровье" в номинации "ПроДвижение".

Поддерживают Татьяну Каргаполову и коллеги. Они желают ей достойных соперников и стать лучшей среди равных.

Напомним, конкурс "Педагог года Тюменской области - 2020" проходит с 17 по 21 августа. За высокое звание в нем борются 77 представителей сферы образования региона.

Евгения Шевцова