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Воспитатель из Викулово поборется за звание "Педагог года"

Общество, 17:21 20 августа 2020

Фото администрации Викуловского района

Воспитатель детсада "Дельфин" Татьяна Каргаполова представит Викуловский район на конкурсе "Педагог года Тюменской области - 2020".

По данным районного отдела образования, в 2019 году Татьяна Каргаполова стала победителем муниципального конкурса педагогического мастерства среди воспитателей. Ее стаж – более 26 лет. Воспитатель имеет первую квалификационную категорию и не раз становилась обладателем призовых грамот разного уровня.

Активно участвуют в конкурсах и воспитанники Татьяны Каргаполовой. Одно из недавних достижений – второе место в областном фестивале детских тематических проектов "Питание и здоровье" в номинации "ПроДвижение".

Поддерживают Татьяну Каргаполову и коллеги. Они желают ей достойных соперников и стать лучшей среди равных.

Напомним, конкурс "Педагог года Тюменской области - 2020" проходит с 17 по 21 августа. За высокое звание в нем борются 77 представителей сферы образования региона.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , воспитатели , Педагог года

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