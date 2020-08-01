Воспитатель из Викулово поборется за звание "Педагог года"
Воспитатель детсада "Дельфин" Татьяна Каргаполова представит Викуловский район на конкурсе "Педагог года Тюменской области - 2020".
По данным районного отдела образования, в 2019 году Татьяна Каргаполова стала победителем муниципального конкурса педагогического мастерства среди воспитателей. Ее стаж – более 26 лет. Воспитатель имеет первую квалификационную категорию и не раз становилась обладателем призовых грамот разного уровня.
Активно участвуют в конкурсах и воспитанники Татьяны Каргаполовой. Одно из недавних достижений – второе место в областном фестивале детских тематических проектов "Питание и здоровье" в номинации "ПроДвижение".
Поддерживают Татьяну Каргаполову и коллеги. Они желают ей достойных соперников и стать лучшей среди равных.
Напомним, конкурс "Педагог года Тюменской области - 2020" проходит с 17 по 21 августа. За высокое звание в нем борются 77 представителей сферы образования региона.
Евгения Шевцова