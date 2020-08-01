Тюменским родителям советуют, как сберечь здоровье школьников

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Ранние подъемы и ранние отходы ко сну помогут школьникам адаптироваться к новому режиму дня после начала учебного года - в сентябре для ребенка это не станет неприятным сюрпризом. Такой совет дают родителям тюменские врачи.

Важно следить за питанием подростка - в рационе должны быть все микроэлементы и витамины. Ребенок должен обязательно питаться 3-4 раза в день, причем полноценными полезными блюдами, отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Очень важно в условиях пандемии контролировать соблюдение личной гигиены. Перед уроками в школе следует обрабатывать руки антисептиком, после занятий мыть с мылом, руки и лицо, менять одежду. В прохладную и дождливую погоду нужно одеваться тепло, не допускать, чтобы ноги мерзли и промокали. Соблюдение этих нехитрых правил поможет сберечь здоровье школьника, сообщает "Мегатюмень".