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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы играют свадьбы, несмотря на пандемию

Общество, 10:36 22 августа 2020

www.mos.ru

1 тыс. 386 новых семей зарегистрировали брак в Тюменской области в июле. Это значительно больше, чем за предыдущий месяц - в июне в регионе состоялось 985 церемоний бракосочетания.

В Тюмени в июле 2020 года сыграли 915 свадеб, в Тюменском районе - 116, в Тобольском районе - 110, в Ишимском районе - 60, сообщает управление ЗАГСа по Тюменской области.

Только в Армизонском районе июль этого года прошел без бракосочетаний. В Аромашевском районе состоялась одна свадьба, сообщает "Вслух.ру".

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