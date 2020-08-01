Тюменские пенсионеры вступают в ряды волонтеров и занимаются спортом

Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение» Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение»

После отмены обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет многие тюменские пенсионеры записались в активисты Тюменского областного геронтологического центра.

19 августа участницы проекта "Бабушки особого назначения" поддержали профилактическую акцию "Пешеходный переход". Кроме того, волонтеры серебряного возраста активно раздают тюменцам маски, сообщает "Тюменская область сегодня". В тот же день участники проекта "Бабушкин воркаут" отправились в экопарк "Затюменский" на первую тренировку. Гиды 55+ устраивают активные экскурсии в составе мини-групп по историческим местам города.

Все участники проектов областного геронтологического центра соблюдает социальную дистанцию и меры предосторожности.

"Все наши проекты выходят из онлайн форматов в очный. Эта неделя выдалась не очень удачная на погоду, но наши "серебряные" активисты приступили к своей добровольческой деятельности и занятиям спортом на свежем воздухе. Наша задача состоит в том, чтобы поддержать их и дать им возможность их реализовать, - рассказала специалист геронтологического центра по связям с общественностью Ирина Богунова.

В Тюменской области насчитывается около 8 тыс. серебряных волонтеров, более тысячи из которых проживают в Тюмени.