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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские "Отряды мэра" завершают трудовое лето

Общество, 17:07 22 августа 2020

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Четвертая смена тюменских "Отрядов мэра" заканчивается 25 августа. Ребятам было предложено около 40 профессий.

В связи с пандемией коронавируса ребята трудились преимущественно на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции и других правил безопасности, предписанных Роспотребнадзором, сообщает "Вслух.ру".

Сезон 2020 года был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Программа "Отряды мэра" существует в Тюмени c 1999 года. Получить опыт трудовой деятельности и подзаработать могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. За 20 с лишним лет через трудовую школу прошли более 60 тыс. тюменских мальчишек и девчонок.

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