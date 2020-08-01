  • 22 августа 202022.08.2020суббота
  • USD74,0999
    EUR87,7343
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врачи тюменской ОКБ №2 сохранили юной тоболячке способность к деторождению

Общество, 18:06 22 августа 2020

Фото: ОКБ №2 (архив)

14-ти летнюю жительницу Тобольска с редким диагнозом "аномалия развития женских репродуктивных органов" успешно прооперировали в тюменской ОКБ № 2. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Юная пациентка готовилась к плановой операции в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества. Однако из-за пандемии коронавируса операция была отложена. Наблюдение и лечение продолжили в по месту жительства. Ситуацию осложняло еще и то, что у девушки лишь одна почка.

Консервативное лечение в Тюмени в ОКБ № 2 принесло лишь кратковременный эффект и у пациентки возобновились боли. По решению врачебной комиссии была проведена реконструктивно-пластическая операция. В результате аномалия была устранена, без осложнений прошел и послеоперационный период. Благодаря мастерству тюменских медиков, у пациентки сохранился в будущем шанс стать счастливой женой и матерью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:06 22.08.2020Врачи тюменской ОКБ №2 сохранили юной тоболячке способность к деторождению
17:34 22.08.2020Какие вещи опасно держать рядом с телефоном, рассказали эксперты
17:07 22.08.2020Тюменские "Отряды мэра" завершают трудовое лето
16:22 22.08.2020Российский триколор подняли на самую высокую точку моста Влюбленных