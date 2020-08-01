Врачи тюменской ОКБ №2 сохранили юной тоболячке способность к деторождению

Фото: ОКБ №2 (архив) Фото: ОКБ №2 (архив)

14-ти летнюю жительницу Тобольска с редким диагнозом "аномалия развития женских репродуктивных органов" успешно прооперировали в тюменской ОКБ № 2. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Юная пациентка готовилась к плановой операции в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества. Однако из-за пандемии коронавируса операция была отложена. Наблюдение и лечение продолжили в по месту жительства. Ситуацию осложняло еще и то, что у девушки лишь одна почка.

Консервативное лечение в Тюмени в ОКБ № 2 принесло лишь кратковременный эффект и у пациентки возобновились боли. По решению врачебной комиссии была проведена реконструктивно-пластическая операция. В результате аномалия была устранена, без осложнений прошел и послеоперационный период. Благодаря мастерству тюменских медиков, у пациентки сохранился в будущем шанс стать счастливой женой и матерью.