Тюменские госавтоинспекторы проверят соблюдение правил перевозки детей

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Почти 4 тыс. тюменских водителей в регионе были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в 2020 году. В семи, когда ДТП дети перевозились без детских автокресел, два ребенка погибли, десять - ранены, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях усилили сотрудники тюменской Госавтоинспекции в преддверии нового учебного года. На трассах, в населенных пунктах, у детских садов, школьных ярмарок, у торговых центров автоинспекторы проверят соблюдение правил перевозки детей. В ряде муниципалитетов пройдут сплошные проверки водителей, перевозящих в салонах автомобилей юных пассажиров.

Практика показывает, что в последнюю декаду августа и в канун 1 сентября резко увеличивается трафик детских перевозок на легковых автомобилях. При этом очень важно, чтобы ребята находились в машине в безопасности, с использованием детских удерживающих устройств.