Больше всего вакансий в Тюменской области - в строительной отрасли

Фото: Главное управление строительства Тюменской области Фото: Главное управление строительства Тюменской области

36 тыс. 514 вакансий насчитывается сегодня в областном банке службы занятости, при этом 8 тыс. 048 из них - в строительной отрасли.

Требуются специалисты в области образования (4 тыс. 650 вакансий), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (3 тыс. 854), торговле и ремонте автотранспорта (2 тыс. 593), сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (2 тыс. 494), обрабатывающих производствах (2 тыс. 382). А также в области здравоохранения и социальных услуг (1 тыс. 895), транспортировке и хранении (1 тыс. 341), гостиничном деле и общепите (998), сообщает "Вслух.ру".

Средняя предлагаемая зарплата выше 40 тыс. рублей у монтажников, электромонтажников, антикоррозийщиков, прорабов, риелтеров и др. Меньше 20 тыс. рублей — у продавцов продтоваров, пекарей, страховых агентов, официантов, помощников воспитателя, операторов аттракционов, разнорабочих и т.д.

Выбрать подходящую работу можно на сайте департамента труда и занятости Тюменской области. Более 70,4 тыс. жителей Тюменской области обратились за содействием в трудоустройстве в центр занятости по данным на 1 августа, 69,5% из них получили работу.