Тюменские дачники начинают уборку урожая

Фото: Тюменский союз садоводов России Вконтакте Фото: Тюменский союз садоводов России Вконтакте

Со второй декады августа тюменские дачники могут собирать томаты, даже слегка зеленоватые и оранжевые - в тепле они быстро дозреют. Такой совет дают тюменцам специалисты.

Репчатый лук нужно прекратить поливать за полторы-две недели до сбора урожая. Если нужно ускорить созревание, то можно приподнять луковки вилами и слегка подорвать корни.

Можно уже начинать выкапывать картофель. Это нужно делать в сухую погоду.

Кроме того, эксперты рекомендуют прополоть ягодник, прорыхлить и внести фосфорные удобрения, сообщает "Тюменская область сегодня".

В августе есть шанс успеть вырастить скороспелый редис, шпинат, а также летние сорта салата. Самое время начать и обустройство дополнительных плантаций садовой земляники: сажать лучше в пасмурную погоду или вечером. А опустевшие грядки для обогащения почвы нужно засеять сидератами: люпином, гречкой или фацелией.

Отметим, что в Тюмени до конца августа, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, температура днем не выше +22 градусов, а ночами столбики термометров около отметки + 12 по Цельсию.