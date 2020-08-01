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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Отдых в летних пришкольных лагерях укрепил здоровье юных тюменцев

Общество, 13:29 23 августа 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Два летних пришкольных оздоровительных лагеря работали в Каскаринском муниципальном образовании Тюменского района. В лагере "Солнышко" вторую смену провели 93 ребенка, а в лагере "Олимпиец" отдохнули 30 детей, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Медсестра Каскаринской амбулатории Наталья Синицына организовала для ребят ежедневные утренние зарядки, физкультминутки во время мероприятий, коллективные подвижные игры на свежем воздухе.

Кроме того, медработник провела для школьников теоретические и практические занятия по оказанию первой помощи.

Выраженный оздоровительный эффект после смены проявился у 119 человек (96,75%), ухудшения состояния нет ни у кого.

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