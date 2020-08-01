В тюменских новостройках выросла площадь квартир-студий

Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте

Средняя площадь квартир-студий в новостройках Тюмени по сравнению с июлем 2019 года выросла на 5,05% - с 27,7 до 29,1 кв. метра, отмечают эксперты рынка недвижимости.

При этом средняя площадь однокомнатных квартир в начале года увеличилась до 40,9 кв. метров, а в июле вернулась на прошлогодние позиции и теперь снова составляет 38,9 кв. метра. Двухкомнатные квартиры демонстрируют стабильную динамику сокращения средней площади, за год они стали меньше на 11,05%, уменьшившись с 57,9 до 51,5 кв. метра. Площадь трехкомнатных квартир сократилась на 13,73% - с 85,2 до 73,5 кв. метра, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

"Такая тенденция в существующих реалиях вполне оправдана. Спрос на однокомнатные квартиры и студии всегда стабильный и девелоперы стараются создать доступные, но при этом более комфортные варианты такого жилья. Что же касается других сегментов, то сокращение средней площади остальных квартир направлено на создание более доступных вариантов и в этих сегментах, в условиях повышения себестоимости и более низкой покупательской активности. Плюс большой популярностью пользуются европланировки, которые также влияют на значение средней площади", - отмечают аналитики.