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Соевый соус по столетней технологии готовят в Китае

Общество, 09:09 23 августа 2020

russian.news.cn

Соевый соус, соевый джем и другие продукты готовят по древним рецептам на фабрике "Лаохэнхэ" в индустриальном парке новых и высоких технологий Наньтайху городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян в Восточном Китае.

Производственный процесс начинается весной, когда в чаны закладывается сырье, которое затем выдерживается и бродит под открытым небом в течение 6-7 месяцев. Жаркая погода как нельзя лучше подходит для правильного брожения. Торговая марка "Лаохэнхэ" была создана еще при императоре Сяньфэне династии Цин в 1851 году. С момента основания и по сегодняшний день предприятие строго придерживается традиционной технологии, все производственные операции выполняются исключительно вручную.

В 2017 году данная технология была включена в список нематериального культурного наследия провинции Чжэцзян.

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