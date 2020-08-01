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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Подучить транспортную карту для тюменских первоклассников можно через Госуслуги

Общество, 16:53 23 августа 2020

Получить транспортную карту школьника через портал "Госуслуги" рекомендует Многофункциональный центр Тюменской области

"Это легко, быстро и исключает присутствие ребенка", - отметили в МФЦ.

При подаче заявления нужно обратить особое внимание на требования к фотографии. Они указаны в описании услуги на портале. В МФЦ назвал услугу получения транспортной карты школьника одной из самых востребованных в августе.

Льгота для школьников будет доступна с сентября и при условии зачисления ребенка в школу.

Электронные транспортные карты в центрах "Мои Документы" выдают по предварительной записи.

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