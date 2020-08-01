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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Оплату за детский сад принимают в почтовых отделениях Тюменской области

Общество, 15:54 24 августа 2020

Почта России | Фото: Почта России

Оплату за услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений принимают отделения почтовой связи Тюменской области, сообщает Почта России.

Произвести оплату можно в любом почтовом отделении области, оператор выдаст чек.

Маломобильные граждане могут оплатить посещение детского сада на дому, при условии наличия прямого договора между детским садом и Почтой России. Платеж принимает почтальон, оснащенный мобильным почтово-кассовым терминалом. Телефон контактного центра Почты России 8-800-100-00-00 (звонок бесплатный). Услугой также можно воспользоваться при очередном визите работника почты.

Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени.

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# оплата , Почта России

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