Оплату за детский сад принимают в почтовых отделениях Тюменской области

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Оплату за услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений принимают отделения почтовой связи Тюменской области, сообщает Почта России.

Произвести оплату можно в любом почтовом отделении области, оператор выдаст чек.

Маломобильные граждане могут оплатить посещение детского сада на дому, при условии наличия прямого договора между детским садом и Почтой России. Платеж принимает почтальон, оснащенный мобильным почтово-кассовым терминалом. Телефон контактного центра Почты России 8-800-100-00-00 (звонок бесплатный). Услугой также можно воспользоваться при очередном визите работника почты.

Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени.