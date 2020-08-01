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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

48 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 12:49 24 августа 2020

www.mos.ru, Д. Гришкин

48 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявили 4 тыс. 744 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 23,2% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 65 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 тыс. 456 человек.

В Москве зафиксировали 625 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 182, в Московской области - 148.

В Свердловской области 127 вновь заболевших, в Ханты-Мансийском округе - 76, на Ямале 61, в Челябинской области - 59, в Курганской области - 24.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 тыс. 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 тыс. 448 летальных исходов, выздоровело 773 тыс. 95 человек.

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