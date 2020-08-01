ГИБДД: установлен возраст погибшего на Салаирском тракте водителя
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Установлен возраст водителя автомобиля, погибшего в ДТП на 15-м км Салаирского тракта 25 августа. Это мужчина 1947 года рождения.
"Погиб мужчина 1947 года рождения. Погибшая пожилая пассажирка, по предварительным данным, его жена", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Напомним, днем 25 августа на Салаирском тракте столкнулись "Газель" и Chevrolet. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу. Водитель и пассажирка машины скончались на месте.
Инна Пахомова