  • 25 августа 202025.08.2020вторник
  • USD74,4184
    EUR87,9030
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ГИБДД: установлен возраст погибшего на Салаирском тракте водителя

Происшествия, 13:59 25 августа 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Установлен возраст водителя автомобиля, погибшего в ДТП на 15-м км Салаирского тракта 25 августа. Это мужчина 1947 года рождения.

"Погиб мужчина 1947 года рождения. Погибшая пожилая пассажирка, по предварительным данным, его жена", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, днем 25 августа на Салаирском тракте столкнулись "Газель" и Chevrolet. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу. Водитель и пассажирка машины скончались на месте.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 25.08.2020ГИБДД: установлен возраст погибшего на Салаирском тракте водителя
13:35 25.08.2020Водитель Chevrolet и его пассажирка погибли в аварии на Салирском тракте
13:14 25.08.2020На Ямале задержали укравшего ящик с пожертвованиями для детей-сирот
12:19 25.08.2020Спасатели вывели заблудившихся грибников из леса в Тюмени