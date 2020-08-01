Хозяйства Сладковского района полностью обеспечены кормами на зиму

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29 тыс. тонн сенажа заготовили на зиму животноводческие предприятия Сладковского района.

Сена припасено около 11 тыс. тонн, сообщил замглавы районной администрации Виктор Степаненко. Он заверил, что кормами хозяйства полностью обеспечены.

Впереди у селян заготовка силоса, его потребуется чуть более 18 тыс. тонн. Традиционно силос заготавливают в конце августа-начале сентября, когда кукуруза полностью созреет. По словам Виктора Степаненко, только тогда корм будет хорошего качества.

Отметим, что всего в Тюменской области по данным на 25 августа заготовлено 138,4 тыс. тонн сена – 107% плана. В 2019 году на эту же дату план по сену был выполнен на 101%.

Сенажа заготовлено по области 581,2 тыс. тонн – 80% потребности. Год назад показатель составлял 654,4 тыс. тонн - 92%.

Евгения Шевцова