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Хозяйства Сладковского района полностью обеспечены кормами на зиму

Экономика, 17:51 26 августа 2020

phototyumen.ru

29 тыс. тонн сенажа заготовили на зиму животноводческие предприятия Сладковского района.

Сена припасено около 11 тыс. тонн, сообщил замглавы районной администрации Виктор Степаненко. Он заверил, что кормами хозяйства полностью обеспечены.

Впереди у селян заготовка силоса, его потребуется чуть более 18 тыс. тонн. Традиционно силос заготавливают в конце августа-начале сентября, когда кукуруза полностью созреет. По словам Виктора Степаненко, только тогда корм будет хорошего качества.

Отметим, что всего в Тюменской области по данным на 25 августа заготовлено 138,4 тыс. тонн сена – 107% плана. В 2019 году на эту же дату план по сену был выполнен на 101%.

Сенажа заготовлено по области 581,2 тыс. тонн – 80% потребности. Год назад показатель составлял 654,4 тыс. тонн - 92%.

Евгения Шевцова

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# кормозаготовка , Сладковский район

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