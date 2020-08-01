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Библиокешинг проведут для ишимских школьников 1 сентября

Общество, 08:04 27 августа 2020

библиотеки города Ишима во ВКонтакте | Фото: библиотеки города Ишима во ВКонтакте

Библиокешинг "В поисках ключа знаний" пройдет для учеников четвертых классов всех школ Ишима в День знаний. Мероприятие пройдет в рамках II региональной Никольской книжной ярмарки в Фестивальном парке города.

По информации сотрудника детской библиотеки Юлии Назаровой, от каждой из десяти школ города будет набрана команда учеников четвертых классов из десяти человек.

Ста участникам предстоит пройти десять испытаний. В театральной зоне дети покажут небольшой спектакль по предложенному сценарию. В креативной – изготовят магнитную закладку под руководством мастера. В арт-зоне – пройдут мастер-класс по правополушарному рисованию. Для этого им предстоит отрешиться от происходящего вокруг, перестать думать и положиться на свою интуицию. Эксперименты и опыты ждут младших школьников в лаборатории "НЕ формат". За прохождение этапов ребятам будут выдавать части головоломки, из которых на финише им предстоит собрать пословицу.

Для всех желающих мастерские от детской библиотеки продолжат свою работу на свежем воздухе.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , Никольская , соревнование , школьники , ярмарка

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