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Тюменские учителя успешно решают задачи нацпроекта "Образование", заявил Руслан Кухарук

Общество, 12:29 27 августа 2020

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Образовательное пространство Тюмени с достоинством пережило все трудности, которые возникли в период введения ограничительных мер, при этом, успешно решая задачи, поставленные национальным проектом "Образование". Об этом заявил глава города Руслан Кухарук на форуме "Тюмень — город образования" на базе гимназии № 49.

По информации пресс-службы администрации Тюмени, глава города отметил определенные успехи тюменских школьников, которые занимали призовые места на олимпиадах как муниципального, так и федерального уровней, 100-балльные результаты сдачи единого государственного экзамена.

"В городе строятся новые образовательные учреждения, до конца 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию двух детских садов, 1 сентября откроет свои двери новая, современная школа в микрорайоне Казарово, а к концу года в эксплуатацию сдадут два новых корпуса школ, что поможет удовлетворить запросы родителей и детей", — подчеркнул Руслан Кухарук.

На состоявшемся форуме десятки учителей школ Тюмени были отмечены наградами: нагрудным знаком "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации"; почетной грамотой департамента образования и науки Тюменской области; благодарственными письмами правительства Тюменской области; почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодежи; благодарностью администрации города Тюмени за достижение положительных результатов в труде.

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