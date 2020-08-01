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Региональный туризм будет развиваться при поддержке Союза индустрии гостеприимства РФ

Общество, 11:16 28 августа 2020

страница Антона Палеева в ВК | Фото: страница Антона Палеева в ВК

Соглашение между Агентством развития туризма и продвижения Тюменской области и общенациональным союзом индустрии гостеприимства подписано в Тюмени.

Об этом сообщил полномочный представитель организации в Уральском Федеральном округе Антон Палеев.

Исполнительный директор союза Алексей Волков посетил регион 25–26 августа. В Тюмени в рамках визита прошла встреча с коммерческим директором крупной туроператорской компании SIBERIA travel Еленой Шкабара. Итогом встречи стало вступление компании в члены общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

В Ялуторовском остроге состоялась встреча с представителями администрации и комитета по культуре города. Итогом встречи стало подписание соглашений о сотрудничестве между ОСИГ, администрацией Ялуторовска.

В термальном курортном комплексе "ЛетоЛето" представители союза встретились с полуфиналистом конкурса "Мастер гостеприимства" Эристо Папиашвили и обладательницей званий "Королева туризма России", "Мисс Тюмень 2020", участницей конкурса "Жемчужина Черного моря" Анастасией Фатеевой. Девушка, ранее являвшаяся командиром тюменского сервисного отряда "Российских Студенческих Отрядов", получила статус амбассадора организации в Тюменской области. Также были достигнуты договоренности о сотрудничестве в направлении развития индустрии гостеприимства между ОСИГ, сервисными отрядами РСО Тюмени и комплексом "ЛетоЛето".

Развитие медицинского туризма и определение точек роста в развитии этого направления представители ОСИГ обсудили в ходе встречи с начальником отдела экспорта медицинских услуг центра "Медицинский город" Еленой Долгунской и коллективом организации.

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Добавим, Общенациональный союз индустрии гостеприимства – некоммерческая организация, созданная летом 2019 года с целью консолидации организаций турбизнеса для защиты их профессиональных интересов, решения системных задач в сфере туризма через внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристским потенциалом.

Евгений Новоселов

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