Михаил Мурашко наградил волонтеров акции #МыВместе из регионов

| Фото: Министерство здравоохранения ВКонтакте | Фото: Министерство здравоохранения ВКонтакте

200 человек получили памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и благодарственные письма президента России из рук министра здравоохранения Михаила Мурашко на итоговом мероприятии общероссийской акции #МыВместе.

Это руководители региональных штабов всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, региональных комитетов по делам молодежи, организаторы проекта и партнеры акции из числа социально-активного бизнеса, СМИ и представителей некоммерческих организаций, сообщает Министерство здравоохранения.

Михаил Мурашко отметил, что во время пандемии многие неравнодушные люди предлагали свою помощь медицинским работникам. "Мы сделали многое вместе! Те результаты, тот порыв, та самоотдача – это то, что характерно для граждан нашей страны. Спасибо врачам, благодаря которым мы поняли, что медицинский работник – это своего рода боец и герой, который стоит на передовой. В период пандемии мы ощутили, что стоим плечом к плечу. Я искренне благодарен каждому из вас – тех, кто принял участие в акции. Наша страна продемонстрировала уникальные способности – объединиться и дать мощный результат, которым есть повод гордиться", – заявил министр.

В состав волонтерского корпуса #МыВместе вошли более 118 тыс. 985 человек, которые обрабатывали поступившие заявки от пожилых людей и маломобильных граждан, доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Всего за время акции помощь получили 3 млн 450 тыс. 646 человек.