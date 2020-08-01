Более четырех тысяч нарушений правил перевозки детей выявили в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Более 4 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобилях выявили в Тюменской области в 2020 году, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В 12 ДТП несовершеннолетние перевозились с нарушением. При этом два ребенка погибли, еще 10 детей получили различные травмы", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Отметим, в преддверии начала нового учебного года ГИБДД усилила контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей. В том числе проводятся рейдовые и профилактические мероприятия у детских дошкольных учреждений, поликлиник, торговых центров.