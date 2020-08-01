В Тюмени впервые пройдет турнир по пляжной борьбе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Первый турнир по пляжной борьбе пройдет в пляжном клубе "Куба" (Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км, 13, пляж Премиум) 30 августа, начало в 10 часов 30 минут, сообщает мультицентр "Моя территория".

Проект "Rest’n’wrestle" реализуется за счет грантовых средств конкурса проектов "Моя идея".

В пляжной борьбе поединки проходят в песке, поэтому спортсмены работают только в стойке, им разрешена вся бросковая техника. Зрителей ждут показательные спарринги по правилам самбо.

Турнир будет проходить с соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Поединки в возрастных группах "юниоры 18-19 лет" начнутся в 12 часов 30 минут; в возрастных группах "взрослые 20+" - в 14 часов; награждение победителей и призеров и закрытие фестиваля - в 16 часов.