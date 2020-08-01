МФК "Тюмень" продолжит борьбу за бронзу

Фотоархив МФК "Тюмень" Фотоархив МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" и "Синара" из Екатеринбурга продолжают борьбу за бронзовые медали. Наступают последние игры Париматч-Чемпионата России по мини-футболу среди клубов суперлиги.

Первые два поединка серии прошли в Екатеринбурге. 25 августа МФК "Тюмень" уступил со счетом 4:3, однако на следующий день одержал убедительную победу - 4:1.

"Была тяжелая игра, сложные моменты, - прокомментировал главный тренер МФК "Тюмень" Игорь Путилов. - Ребята на 150% выполнили установку, за это им большое спасибо. Серия переезжает в Тюмень. Я не говорю, что все там может решиться – соперники равны по силам. Все будет зависеть от нюансов, от небольших нюансов – кто кого перетерпит в оборонительных действиях, кто реализует свои моменты".

Матчи состоятся в СК "Центральный" 29 и 30 августа, начало в 13 часов. Игры пройдут при пустых трибунах. Если по итогам счет серии будет равным, то 2 сентября организуют пятый, решающий, поединок.

Как пишет "Вслух.ру", за золото Париматча-Суперлиги борются МФК "КПРФ" и "Газпром-Югра". На данный момент в серии лидирует "КПРФ" - 2:0.