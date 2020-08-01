Тюменцам рассказали, как воспользоваться велошерингом

Фото: Lucky Bike | Велошеринг Тюмень во ВКонтакте Фото: Lucky Bike | Велошеринг Тюмень во ВКонтакте

В Тюмени развивается новая услуга - велошеринг. Оранжевые велосипеды и электросамокаты на велопарковках у торговых центров можно взять напрокат.

Арендовать транспорт можно скачав и зарегистрировавшись в приложении LuckyBike. Система предложит выбрать тариф. По условиям велошеринга с карты сразу спишется 120 рублей.

На сегодня предлагается больше 350 велосипедов и самокатов, пишет "Тюменская область сегодня".