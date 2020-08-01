Команда "Наполеон Динамит" выступит на фестивале "Голосящий КиВиН"

Фотоархив: Официальная лига «ЗАПСИБ» МС КВН | Тюмень. Фотоархив: Официальная лига «ЗАПСИБ» МС КВН | Тюмень.

Команда "Наполеон Динамит" выступит на музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН", который пройдет в Светлогорске 29 августа.

Тюменцы были финалистами Высшей лиги в 2019 году. В новый сезон команда не пошла, но не исключила участие в спецпроектах клуба веселых и находчивых. О подготовке команды "Вслух.ру" рассказал капитан Вячеслав Шмидт.

"Настроение хорошее, несмотря на то, что 2020 год делает всё возможное, чтобы изменить это. Настроены на реванш, так как в предыдущие визиты на фестиваль награды обходили нас стороной.

Состав претерпит небольшое изменение, меня как капитана не будет с ребятами именно на выступлении: семейные дела никак не отпускают. Но уверен, что опыт возьмет своё, и ребята со всем справятся", - сказал он.

На музыкальный фестиваль приглашено 17 команд, в том числе финалисты сезона-2019 "Сборная Снежногорска" , "Сборная Татнефти" , а также чемпион - "Так-то".

По традиции будут разыграны семь "КиВиНов": три больших, три малых и президентский.