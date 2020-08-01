Тюменским пенсионерам устроят ЗОЖ-марафон

| Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение» | Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение»

Новый онлайн-марафон "Даешь ЗОЖ 55+!" стартует в Тюменской области 1 сентября. Специалисты Тюменского кардиоцентра подробно расскажут, что необходимо для укрепления иммунитета и оздоровления сердечно-сосудистой системы.

"Осень ― переходный период, с возможными простудами, общим снижением иммунитета и депрессией. Изменить это в наших силах. Главное, быть внимательными к своему здоровью, стараться придерживаться принципов правильного питания, включить в свою жизнь умеренную физическую нагрузку. А более подробно эти вопросы обсудим уже в рамках марафона", ― комментируют специалисты Кардиоцентра.

Все советы будут опубликованы в официальной группе благотворительного фонда "Старшее поколение" на платформе социальной сети ВКонтакте в формате обучающих видеороликов, постов и мини-игр.

Координаторы проекта приглашают всех желающих стать частью команды спортинструкторов 55+. Уточнить информацию и задать интересующие вопросы можно, обратившись по телефонам: (3452) 30-39-59, 51-77-05.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, с начала пандемии все занятия по проекту были переведены в онлайн формат. Авторы и координаторы проекта "Бабушкин workout" ― областной геронтологический центр и благотворительный фонд "Старшее поколение".

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение" и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия.