Тюменцев приглашают на бесплатные мастер-классы по латиноамериканским танцам

Архивное фото: театральный центр «Космос» Архивное фото: театральный центр «Космос»

Серию хореографических мастер-классов под открытым небом Open Dance запускает театральный центр "Космос" 5 сентября. Первое занятие стартует в 17 часов.

Первый урок проведут чемпион Евразийского бачата фестиваля, основатель танцевальной студии Wolf Dance Иван Волков и хореограф Алсу Алембаева.

"Бачата – это прекрасная возможность начать знакомство с латиноамериканским направлением. К тому же, ее можно танцевать соло, соблюдая нормы безопасности, поэтому для старта Open Dance было выбрано это направление", – поделилась художественный руководитель Театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина.

На мастер-классе приглашают всех желающих, вход свободный, но нужна регистрация. Участники будут танцевать с соблюдением дистанции 1,5 метра.

Как пишет Moi-portal.ru, впервые Театральный центр "Космос" запустил проект в 2018 году. Все подробности о серии Open Dance на сайте космосцентр.рф или в группе "Космоса" в социальной сети ВКонтакте.