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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для детей разрабатывают безопасные маршруты в школу

Общество, 20:22 29 августа 2020

Фото: УМВД Тюменской области. Архив

50 тысяч школьников вместе с родителями на специальных бланках начертят индивидуальный безопасный маршрут "дом-школа-дом". В школах уроку безопасности и выбору безопасного пути также уделят внимание.

Бланки и плакаты изготовлены в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения". Электронные варианты бланков будут размещены на официальных страницах ГИБДД Тюменской области в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, а также на сайтах детских образовательных учреждений.

В каждой школе региона схемы безопасных маршрутов должны быть размещены на стендах в холлах. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие этих схем и правильность их заполнения, пишет Госавтоинспекция Тюменской области.

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