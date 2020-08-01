Тюменских детей ждут в театральных и музыкальных кружках, а также в спортивных секциях

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Вокальные и музыкальные студии, театр, цирк, изобразительное и декоративно-прикладное искусство - неполный список направлений, куда можно записать детей в Тюмени. Набор ведется в рамках муниципального заказа и на коммерческой основе.

В зависимости от студии записывают детей от 3, 5, 8 лет. К примеру, малышей от 3 лет приглашают в театр моды "Клеопатра" в ДК "Водник", а в самодеятельный театр "Пиноккио" в ДК "Поиск" ждут ребят от 7 лет.

Цирк- студия "Икар" базируется в ДК "Орфей", цирковая студия "Сказочный мир" - в ДК "Современник", "Жар-Птица" - в ДК "Торфяник".

Научат играть на барабанах в ДК "Торфяник", на гитаре — в ДК "Водник", на фортепиано — в ДК "Поиск". Освоить шахматы также можно в ДК "Поиск".

Обучиться дзюдо можно в "Поиске" и "Современнике". Кроме того, в "Современнике" есть секции ММА и карате-до. Студия художественной гимнастики открыта в "Поиске". В этих же двух Домах культуры принимают детей на подготовку к школе, сообщает "Вслух.ру".

Для ребят большой выбор вокальных студий, а также танцевальных студий и коллективов: здесь обучают народным, эстрадным, современным, восточным танцам. Кстати, родителям можно присмотреть студии и для себя, чтобы ходить на занятия одновременно с детьми.