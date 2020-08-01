Старшеклассников приглашают на международный математический конкурс

Фото: www.mos.ru, Максим Денисов Фото: www.mos.ru, Максим Денисов

VII Международный конкурс GS Group по математике "Я Решаю!" для учеников 9—11-х классов стартует 7 сентября. Инициатива направлена на поиск и поддержку талантливых школьников из российских городов.

Старшеклассники из Тюменской области смогут проверить свои знания и побороться за ценные призы и годовые стипендии, которые будут выплачиваться победителям при условии поступления в вузы на технические специальности.

Конкурс пройдет в три этапа: два онлайн-тура и очный финал, который состоится в январе 2021 года в инновационном кластере "Технополис GS".

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и выполнить предложенные задания. Первый онлайн-тур пройдет с 7 сентября по 8 ноября 2020 года. 1000 набравших наибольшее количество баллов примут участие во втором онлайн-туре, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.