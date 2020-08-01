Врач-пульмонолог рассказала, как подготовиться к вакцинации

| Фото: Минздрав РФ во ВКонтакте | Фото: Минздрав РФ во ВКонтакте

Ставить прививку можно лишь полностью здоровому человеку, напомнила врач-пульмонолог Елена Ливерко.

"Вокруг вакцинации всегда много вопросов, и этот сезон — не исключение. Ставить прививку можно лишь полностью здоровому человеку. То есть у него не должно быть никаких признаков заболевания — ни кашля, ни насморка, ни першения в горле", - уточнила она.

По словам Елены Ливерко, если человек недомогает, но не может понять, что это усталость или начало заболевания, лучше отложить вакцинацию на несколько дней. Также не должно быть хронических заболеваний, пациенты-хроники находятся в группе риска, они особо уязвимы для вируса гриппа. К тому же болезнь у них чаще протекает в более тяжелой форме. Прививку им ставить нужно обязательно, но когда хорошо себя чувствуют. Ни сахарный диабет, ни бронхиальная астма, ни сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации.

Специалист отмечает, что каких-то специфических мер подготовки к прививке нет. Не стоит голодать перед процедурой. Но если у человека есть какие-то аллергические реакции на определенные продукты, нежелательно употреблять их накануне вакцинации. Также за пару дней не стоит пить алкоголь.

Что касается реакции организма на прививку, то если температура повысилась до 37 — 37,3 градусов, паниковать не нужно. Главное — обеспечить себе комфортный режим дня, исключить тяжелые физические нагрузки. Если выше — до 38 градусов, можно принять жаропонижающее. Как правило, прививочная реакция не длится дольше суток, пишет "Вслух.ру"