Тюменцев приглашают на выставку в "Контору пароходства"
Тюменская "Контора пароходства" возобновила работу выставочного пространства. Горожан приглашают на экспозицию тюменской художницы Александры Мельниковой "Засыпает".
На выставке представлены графические изображения, живопись и видеоматериалы по мотивам жизни автора в пригороде Тюмени.
Проект Александры уже был представлен в марте этого года. За две недели его посетил 461 тюменец. Тогда одной из главных тем проекта была смерть. Это иллюстрировали каллиграфические работы, фотографии, аудиосопровождение, а также природа, изображенная разными художественными техниками.
Сейчас автор считает, что время говорить о перерождении. Поэтому Александра дополнила выставку новыми объектами, говорящими о новой жизни.
После долгого перерыва объекты решили не реставрировать. Так, проект будет больше отображать цикличность природы и жизни, рассказали редакции Moi-portal.ru.
Выставка будет работать до 14 сентября с 10 до 22 часов. С собой необходимо иметь медицинскую маску, в помещении единовременно будут находиться до 20 человек.
С действующими онлайн-проектами можно познакомиться на сайте конторапароходства.рф