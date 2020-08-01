Тюменцев приглашают на выставку в "Контору пароходства"

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Тюменская "Контора пароходства" возобновила работу выставочного пространства. Горожан приглашают на экспозицию тюменской художницы Александры Мельниковой "Засыпает".

На выставке представлены графические изображения, живопись и видеоматериалы по мотивам жизни автора в пригороде Тюмени.

Проект Александры уже был представлен в марте этого года. За две недели его посетил 461 тюменец. Тогда одной из главных тем проекта была смерть. Это иллюстрировали каллиграфические работы, фотографии, аудиосопровождение, а также природа, изображенная разными художественными техниками.

Сейчас автор считает, что время говорить о перерождении. Поэтому Александра дополнила выставку новыми объектами, говорящими о новой жизни.

После долгого перерыва объекты решили не реставрировать. Так, проект будет больше отображать цикличность природы и жизни, рассказали редакции Moi-portal.ru.

Выставка будет работать до 14 сентября с 10 до 22 часов. С собой необходимо иметь медицинскую маску, в помещении единовременно будут находиться до 20 человек.

С действующими онлайн-проектами можно познакомиться на сайте конторапароходства.рф