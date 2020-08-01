Фестиваль уличного кино стартует в Тюмени 5 сентября

Фото: "Медиаполис Фото: "Медиаполис

Фестиваль уличного кино пройдет в Тюмени 5 сентября с 17 до 22 часов. Жителей и гостей города приглашают на площадь у мультицентра "Контора Пароходства" (ул. 25 - го Октября, 23А). Список кинолент на данный момент формируется.

"Важно понимать что кино в России есть. Более того, киноиндустрия развивается не только в столицах, но и в регионах. Сотрудничество с таким глобальным международным проектом как "Фестиваль уличного кино" — это кредит доверия. Они уверены в том, что мы сможем провести его достойно", — рассказала организатор Фестиваля уличного кино в Тюмени Светлана Малиновская.

Для гостей кинопоказа подготовят фотозону, мини-розыгрыши и интерактивы. Во время мероприятия зрительские места будут располагаться с учетом необходимой дистанции, для этого даже придумана игровая механика.

После завершения кинопоказа зрители смогут проголосовать за лучший короткометражный фильм, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".