В Ялуторовском остроге расскажут о секретах древнего ремесла

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

На онлайн-лекцию о ткачестве "Пояс тканый-пояс бранный" приглшает Ялуторовский острог 30 августа.

О древнем ремесле расскажет мастер по ткачеству с 10-летним опытом Мария Плотникова. Она поведает в прямом эфире об истории его появления и раскроет некоторые секреты ткачих.

Присоединиться к лекции можно на YouTube-канале культурного центра "Арт-Вояж". Начало трансляции в 14 часов.

Евгения Шевцова