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В Ялуторовском остроге расскажут о секретах древнего ремесла

Общество, 11:47 30 августа 2020

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

На онлайн-лекцию о ткачестве "Пояс тканый-пояс бранный" приглшает Ялуторовский острог 30 августа.

О древнем ремесле расскажет мастер по ткачеству с 10-летним опытом Мария Плотникова. Она поведает в прямом эфире об истории его появления и раскроет некоторые секреты ткачих.

Присоединиться к лекции можно на YouTube-канале культурного центра "Арт-Вояж". Начало трансляции в 14 часов.

Евгения Шевцова

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# народное творчество , Ялуторовский острог

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